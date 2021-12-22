Москва, 22 декабря, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Экономика Москвы сумела относительно быстро выйти из кризиса, вызванного распространением коронавируса. Об этом 22 декабря заявил мэр столицы Сергей Собянин во время своего ежегодного отчета перед Московской городской думой, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

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По оценке главы города, депрессия столичной экономики продлилась несколько месяцев, после чего она вернулась к росту.

«Столкнувшись с кризисом, мы ответили ему ростом инвестиций в развитие инфраструктуры, а также адресной поддержкой бизнеса и города. В результате экономика города не свалилась в депрессию и застой. Спад продолжался всего несколько месяцев. А затем его сменил новый подъем», — сказал Собянин.