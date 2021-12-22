Воронеж, 22 декабря, 2021, 12:32 — ИА Регнум. В Воронежской области подтверждено 407 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 22 декабря. В регионе сохраняется тенденция к снижению заболеваемости — накануне, 21 декабря, было зарегистрировано 435 новых носителей инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в Воронежской области с начала пандемии в Воронежской области диагноз COVID-19 подтвердился у 190 855 человек. Выздоровели 140 860 пациентов, в том числе 1133 выписаны за минувшие сутки.

В статистику смертности ковид-пациентов на 22 декабря включены 9 983 воронежца, за сутки эта цифра выросла на 34 человека. В федеральной статистике значится 6 650 умерших с лабораторно подтвержденным наличием новой коронавирусной инфекции, в том числе 32смерти зарегистрировано за сутки.