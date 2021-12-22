Москва, 22 декабря, 2021, 12:32 — ИА Регнум. За последние сутки от коронавирусной инфекции умер ещё 81 человек. Об этом 22 декабря сообщает столичный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее в городе коронавирусная инфекция унесла жизни 80 человек. Всего в российской столице коронавирус унёс жизни 36 125 человек.

При этом выздоровели за сутки ещё 3119 пациентов. Общее число москвичей, которые перенесли болезнь, достигло 1 843 148.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 1904 случая заражения коронавирусом.