Кишинёв, , 12:32 — REGNUM Временно отстранённый от должности генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло обратится с жалобой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом телеканалу Publika сообщил его адвокат Виктор Мунтяну.

Майя Санду и Александр Стояногло Presedinte.md

«В своём решении суд запретил господину Стояногло посещать прокуратуру. В результате его лишили возможности прийти туда, где осуществляются процессуальные правовые действия. Также была нарушена десятая статья Конвенции о свободе слова: Стояногло запретили участвовать в публичных дебатах, делать заявления», — сказал юрист.

Мунтяну добавил, что в жалобе в ЕСПЧ будет указано на множественные нарушения в отношении генпрокурора, а также на «необоснованные» обвинения. Адвокаты считают, что расследование в отношении Стояногло начали «незаконно».

Напомним, генпрокурора Молдавии Стояногло временного отстранили от должности и задержали 5 октября за 20 минут до пресс-конференции, где он обещал нечто сообщить о президенте республики Майе Санду и её окружении. Его обвинили в злоупотреблении властью, «пассивной коррупции», предоставлении ложной информации и превышении должностных полномочий. Генпрокурор обвинений не признаёт и заявляет, что уголовное преследование якобы является «местью» со стороны президента.