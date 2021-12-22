Москва, , 12:32 — REGNUM Для парламентариев важно развивать межпарламентское сотрудничество. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Важно для нас и дальше развивать межпарламентское сотрудничество. Использовать новые форматы взаимодействия», — сказал Володин.

За прошедшие два месяца Государственную думу посетили делегации из десяти стран, депутаты провели заседания Парламентской Ассамблеи ОДКБ и Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, участвовали в работе осенней сессии ПАСЕ.

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