Джакарта, , 12:31 — REGNUM Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии выпустило предупреждение, касающееся территорий, которые могут пострадать от экстремальных погодных явлений в период 22−26 декабря 2021 года, сообщает CNN Indonesia.

Циклон Nasa.gov

В ряде районов ожидается сильный дождь, ветер и высокие волны.

В течение следующих семи дней агентство продолжит отслеживать тропический циклон.

Волны высотой до четырех метров ожидаются у побережья Флореса.

Агентство призвало общественность сохранять бдительность.

Как сообщало ИА REGNUM, аэропорт Халима Перданакусума, расположенный на востоке Джакарты, будет закрыт с 1 января 2022 года в связи с проводимой реконструкцией.

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