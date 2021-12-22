Джакарта, 22 декабря, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии выпустило предупреждение, касающееся территорий, которые могут пострадать от экстремальных погодных явлений в период 22−26 декабря 2021 года, сообщает CNN Indonesia.

Nasa.gov Циклон

В ряде районов ожидается сильный дождь, ветер и высокие волны.

В течение следующих семи дней агентство продолжит отслеживать тропический циклон.

Волны высотой до четырех метров ожидаются у побережья Флореса.

Агентство призвало общественность сохранять бдительность.

Как сообщало ИА REGNUM, аэропорт Халима Перданакусума, расположенный на востоке Джакарты, будет закрыт с 1 января 2022 года в связи с проводимой реконструкцией.