Жителей Индонезии предупредили об экстремальной погоде
Джакарта, 22 декабря, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии выпустило предупреждение, касающееся территорий, которые могут пострадать от экстремальных погодных явлений в период 22−26 декабря 2021 года, сообщает CNN Indonesia.
Nasa.gov
Циклон
В ряде районов ожидается сильный дождь, ветер и высокие волны.
В течение следующих семи дней агентство продолжит отслеживать тропический циклон.
Волны высотой до четырех метров ожидаются у побережья Флореса.
Агентство призвало общественность сохранять бдительность.
Как сообщало ИА REGNUM, аэропорт Халима Перданакусума, расположенный на востоке Джакарты, будет закрыт с 1 января 2022 года в связи с проводимой реконструкцией.