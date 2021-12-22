Лос-Анджелес, США, 22 декабря, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Все фильмы Marvel, премьеры которых состоялись в 2021 году, попали в шорт-лист премии «Оскар» в номинации «Визуальные эффекты». Об этом 22 декабря сообщает портал Comicbook.

Marvel Studios Marvel

Таким образом, в итоговый список номинантов могут попасть четыре картины киностудии: «Чёрная вдова», «Вечные», «Шан-Чи и легенда десяти колец» и «Человек-паук: Нет пути домой». В шорт-листе «Оскара» в этой категории они конкурируют с фильмами «Главный герой», «Охотники за привидениями: Наследники», «Годзилла против Конга», «Матрица: Воскрешение» и «Не время умирать».

Напомним, в 2021 году первым на большие экраны вышел кинокомикс Marvel «Чёрная вдова», его премьера состоялась 8 июля 2021 года. «Шан-Чи и легенда десяти колец» вышел в прокат 2 сентября, «Вечные» — 8 ноября, а «Человек-паук: Нет пути домой» — 15 декабря 2021-го.