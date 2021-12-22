Чебоксары, 22 декабря, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Чувашские полицейские задержали двух жителей Казани, которых подозревают в сбыте фальшивых купюр на территориях Чебоксар, Казани и Йошкар-Олы. Следствие считает, что они расплачивалась поддельными деньгами за гаджеты и доставку еды, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

21.мвд.рф Фальшивые банкноты

Разбирательства начались в республике в октябре после обращения в полицию представителей компаний по доставке еды и жителей, продавших игровые приставки. Злоумышленники расплатились с ними фальшивыми банкнотами.

Правоохранители установили автомобиль, на котором могли передвигаться подозреваемые, спустя несколько дней задержав его при выезде из Чебоксар. За рулём находился 26-летний житель Казани, у которого при досмотре обнаружено 30 фальшивых купюр номиналом 5 тыс. рублей. Через сутки задержан его предполагаемый 25-летний подельник.

«Мужчины признались в совершении преступлений и пояснили, что сбытом купюр начали заниматься в октябре, заказав фальшивые банкноты в интернете и забрав их из тайника в Москве», — говорится в сообщении.

МВД по Чувашии установило их причастность к пяти эпизодам преступлений, совершённых в Чебоксарах, а также ещё пяти — в Казани и Йошкар-Оле. Ущерб оценивается в 300 тыс. рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле-сентябре 2021 года в банковском секторе Чувашии выявлен 51 денежный знак с признакам подделки, что на 18% меньше, чем во втором квартале текущего года. Основная часть обнаруженных фальшивок — банкноты номиналом 5 тыс. рублей (36 штук). Кроме того, из оборота изъято восемь поддельных монет номиналом 10 рублей.