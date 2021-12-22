Самара, , 12:34 — REGNUM Движение судов на линии Самара — Рождествено может быть остановлено в ближайшее время в Самарской области. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба Самарского речного пассажирского предприятия.

В речном порту ИА REGNUM

Сообщается, что из-за тяжелой ледовой обстановки возможны задержки до 30 минут в движении судов на линии Самара — Рождествено.

«Ввиду понижения температуры и дальнейшего ухудшении ледовой обстановки движение водоизмещающих судов может быть остановлено в ближайшие 1−2 суток», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что работа судов на воздушной подушке на маршруте Самара — Рождествено начнется после установления устойчивого ледового покрова на реке Волга.