Москва, , 12:29 — REGNUM В Москве в ночь с 31 декабря на 1 января ожидается до минус 15 градусов, облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Об этом 22 декабря сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Новый год Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Первое видение погоды на Новый год: мы ожидаем, что погода будет облачная с прояснениями, местами будет опускаться небольшой снежок, температура воздуха 31 числа и, скорее всего, в ночь на 1 января будет порядка минус 10−15 градусов», — цитирует ее РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, самой морозной за последние 54 года стала ночь на среду, 22 декабря, в столице России. В Новой Москве (Михайловское) температура воздуха снизилась до — 25,1 °C.

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