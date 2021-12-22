Москва, , 12:28 — REGNUM Пандемия коронавируса вносит коррективы в работу Госдумы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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«На сегодняшний день коллективный иммунитет депутатов — 95%. Но были дни, когда количество заболевших доходило до 43 человек», — отметил Володин.

За последние три недели — один заболевший, сказал он.

Госдума постепенно возвращается к привычным форматам работы.

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