Краснодар, 22 декабря, 2021, 12:28 — ИА Регнум. Уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере возбуждено в отношении мэра Краснодара Андрея Алексеенко. Об этом сообщили в Следственном комитете России 22 декабря.

Krd.ru Администрация Краснодара

По версии следствия, Алексеенко в 2018 году (на тот момент он занимал пост первого заместителя губернатора Краснодарского края) получил через посредника взятку в виде ружья стоимостью 1,6 млн рублей, взятка предназначалась «за беспрепятственную выдачу заключения курируемого им департамента о соответствии возведённого многоквартирного дома в Прикубанском округе Краснодара, несмотря на наличие ряда недостатков».

В настоящее время с Алексеенко работает следователь.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 22 декабря, СМИ сообщили о следственных действиях и задержании мэра Краснодара Андрея Алексеенко. Алексеенко занял пост мэра Краснодара всего месяц назад — 17 ноября. До этого с 2017 года по сентябрь 2021 он работал в должности первого заместителя губернатора Кубани.