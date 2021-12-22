Москва, , 12:27 — REGNUM В настоящее время не стоит надеяться на уменьшение дефицита новых автомобилей в РФ в I квартале 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 декабря заявил доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Юрий Сагинов. Так он прокомментировал прогнозы Минпромторга РФ о спаде дефицита новых автомобилей в I квартале 2022 года.

Авторынок

«Пока говорить об уменьшении дефицита автомобилей в I квартале 2022 года преждевременно, — сказал Сагинов. — Сейчас наблюдается пик нехватки компонентов. Затронуты практически все автопроизводители. И хотя многие из них надеялись уже в декабре восстановить прежние объемы производства, пока это никому не удалось. Скорее всего, в январе-феврале ситуация не улучшится, но уже весной, а скорее летом, поставки выйдут на соответствующие спросу показатели».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, одной из причин кризиса в поставках автомобильной электроники объяснили серией пожаров на заводах крупных японских поставщиков.

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