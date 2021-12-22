Белгород, , 12:31 — REGNUM В Белгородской области 22 декабря подтверждено 250 новых случаев заболевания COVID-19, что на 13 меньше, чем выявлено сутками ранее. Выписаны после лечения 654 пациента, зарегистрировано пять летальных исходов. На вакцинацию за сутки записались 993 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Лабораторные исследования на COVID-19 Dzhmao.ru

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С начала пандемии в Белгородской области выявлено 79 677 носителей инфекции. Справились с заражением 68 956 жителей, скончались от осложнений 1 689 человек. Лечатся в стационарах 1 558 пациентов, получают амбулаторную помощь 7 474 белгородцев, на самоизоляции находятся 14 628 жителей.

Первый компонент вакцины от COVID-19 получили 1 008 268 человек, прошли полный курс — 910 968 жителей. Всего на прививки подано 1 008 495 заявок.