Москва, 22 декабря, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Внесение вакцинации подростков от COVID-19 в календарь прививок по эпидемиологическим показаниям не означает её обязательный характер. Об этом журналистам заявил помощник министра здравоохранения страны Алексей Кузнецов.

Пресс-служба правительства Тверской области Вакцинация

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«Внесение вакцинации подростков от 12 [лет] до достижения 18-летнего возраста от новой коронавирусной инфекции в Календарь прививок по эпидпоказаниям ни в коем случае не делает прививку обязательной для этой возрастной группы», — сказал Кузнецов.

По его словам, в документе указано, что прививка подростку совершается добровольно и лишь с письменного согласия одного из родителей или законного представителя.