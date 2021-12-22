Красноярск, 22 декабря, 2021, 12:26 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали 39 человек. Об этом сообщили 22 декабря в федеральном оперштабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусный стационар

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С начала пандемии в Красноярском крае скончались уже 8284 человека с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 613 носителей коронавируса, за весь период — 168 128. Выздоровели 151 811 человек (+641 за сутки).