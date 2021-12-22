Москва, , 12:24 — REGNUM Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба заявил, что хотел бы вернуться в сборную России. Об этом 22 декабря сообщает «Матч ТВ».

Дзюба Стоп-кадр трансляции

«Буду ли я в сборной, не мне решать. Я хочу там быть, но не с такими подходами и выводами, как сейчас», — сказал Дзюба.

По его словам, он не против сделать шаг навстречу, но не хочет быть крайним и готов приехать в сборную «без всяких подковёрных игр».

Напомним, в октябре главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал Дзюбу в команду, но тот отказался. После этого наставник команды заявил, что тренерский штаб решил больше не надеяться на Дзюбу.

Читайте ранее в этом сюжете: Тренерский штаб сборной России решил не надеяться на Дзюбу — Карпин