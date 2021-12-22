22 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Новогодние каникулы у детворы, как правило, ассоциируются с празднованием Нового года, катанием на снежных горках. Но с 2021 года детей лишили этой радости. Несертифицированные зимние аттракционы (так теперь называются горки выше 40 сантиметров) стали массово уничтожать в Барнауле.

Светлана Шаповалова, , 19:13 — REGNUM Снежная зима в Барнауле не стала поводом для сооружения горок на радость детворе. А те, что появляются стараниями рук добрых людей, — безжалостно уничтожаются. Уже известны несколько подобных инцидентов.

Николай Богданов-Бельский. Дети с санями

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре городской мэрии, еще в декабре 2020 года горки отнесены к аттракционам, подлежат обязательной сертификации и госрегистрации (как, например, карусель в парке), и при их возведении необходимо соблюдать соответствующий технический регламент. Письма с рекомендациями получили все муниципалитеты края.

К примеру, аттракционами считаются горки выше 40 сантиметров, которые не используются в коммерческих целях.

«На каждую горку должен быть паспорт, журналы эксплуатационные, должно быть вписано, какой водой она залита (по санитарно-гигиеническим свойствам она должна быть такой же, как питьевая), из какого снега сделана. То есть мы должны сертифицировать снег, а ближайшее место, где можно получить сертификат, — Москва. Это я должен в коробке отправить снег в Москву», — заявил на сайте pdmnews.ru председатель правления барнаульского ТСЖ «Аквамарин» Сергей Мухин.

По его словам, в ТСЖ горку решили убрать, но на другом конце района появилась платная горка — 100 руб/30 мин.

История получила широкий общественный резонанс в соцсетях. В комментариях люди возмущаются, считают, что чиновники в данном случае перегибают палку.

Снежная горка Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Честно сказать, не во все из сказанного главой ТСЖ верится. Особенно в пункт про отправку снега в столицу. Однако в целом в нынешнем виде согласование очень многих вещей с властями и правда выглядит именно так. При том, что намерения у мэрии, вполне возможно, были благими, особенно на фоне историй с травмированием детей на аттракционах, происходивших в этом году.

Однако бюрократия на Руси действительно может доходить и до такого, и очень часто доходит. Сверху высылают какую-нибудь бумажку (рассчитанную на Москву и окрестности), а в регионах нужно ее как-то выполнять. Чего сделать очень часто попросту невозможно», — отмечает телеграм-канал «Алтайские крайности».

"Это же полный маразм. Снега полно, и горку не сделать. Остались дети без горок», — отмечает Светлана.

«А нечего бесплатно радоваться зиме, снегу! За радость надо платить», — иронизирует Иван.

«Налог на зиму, налог на радость», — поддерживает Вадим Петров.

«В нашем доме тракторист сгрёб снег в кучу высотой более 40 см, тем самым построив незарегистритованную горку. Прошу привлечь тракториста к уголовной ответственности, а несертифицированный снег утилизировать в соответствии с действующими нормами и правилами», — смеётся Гость.

«Кстати, беспредел со снеговиками когда прекратите, господа коммунальщики? А то ГОСТа нет, диаметр шаров и длина морковки не установлены, ответственные не назначены, журнал не заведен, да и вообще, где сертификат на снег?» — развивает тему Сергей.

Снеговик в парке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Люди, вы просто очнитесь, куда мы катимся, Самое настоящие детство отнимаем у детей! Какой маразм, скоро к каждой семье будет предоставлен человек, чтобы сертифицировать, как правильно учить ходить ребенка, вдруг упадет. Это пипец», — призывает Людмила.

«ГОСТы сначалы бы в продуктах питания в порядок привели и следили бы за их исполнением. Как же мы-то выросли и катались на разных горках, качались на металлических качелях, Скоро и про нас, русских, будут говорить, как Задорнов раньше говорил — НУ ТУПЫЕ ! ведь реально лепят трусливых стучачих друг на друга», — соглашается Людмила.

Тем временем накануне, 22 декабря, стало известно, что одно из барнаульских ТСЖ снесло горку на улице Антона Петрова, 146. Ранее аналогичным образом поступило руководство ТСЖ «Аквамарин».

Как сообщало ИА REGNUM, с ужесточением карантинных мероприятий, связанных с распространением коронавируса, зимние развлечения становятся все более труднодоступными для барнаульских детей. К примеру, в парке «Центральный» заработал каток, но насладится фигурным катанием и получить заряд бодрости будет доступно только тем, у кого есть QR-код.

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