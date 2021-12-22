Москва, 22 декабря, 2021, 12:22 — ИА Регнум. За последние сутки в России выявили 1904 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб.

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Москва вторые сутки подряд по объёму суточного прироста пропускает вперёд Санкт-Петербург, где выявили 2166 носителей коронавируса. Всего с начала пандемии зафиксировано 2 009 520 случаев заражения.

В штабе рассказали, что за сутки госпитализировано 694 человека, скончался 81 пациент. В настоящее время на ИВЛ находятся 547 человек.