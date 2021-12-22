Салехард, 22 декабря, 2021, 12:22 — ИА Регнум. На Ямале в сельских школах отсутствует охрана. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Охрана

Установлено, что в сёлах Антипаюта, Газ-Сале, Гыда образовательные организации в нарушение требований федерального законодательства не обеспечена ЧОП или подразделениями ведомственной охраны.

В этой связи прокурором Тазовского района в суд предъявлены исковые заявления о возложении обязанности устранить выявленные нарушения антитеррористической безопасности. Суд удовлетворил иск в полном объёме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 октября 2021 года в поселковой школе в Прикамье шестиклассник заявился в учебное учреждение с оружием, выстрелил в потолок и дверь. Раны от разбитого стекла получил один ученик.