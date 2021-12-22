Москва, , 12:23 — REGNUM Москва справляется с последствиями пандемии лучше многих других мегаполисов. Об этом 22 декабря заявил мэр столицы Сергей Собянин во время своего ежегодного отчете перед Московской городской думой, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«COVID-19 стал непростым испытанием для простых москвичей и для бизнеса. Но вирус победить нас не смог и не сможет. Вопреки всем сложностям и проблемам Москва не просто выживает, но и полноценно живет. И по мнению экспертов, справляется с пандемией лучше многих других городов мира», — сказал глава города.

По его словам, столичная система здравоохранения доказала свою способность к долгосрочному противостоянию пандемии.

«Без медицинской помощи не оказался ни один заболевший житель Москвы. И при этом мы сохранили плановую медицинскую помощь. За это благодарность московским врачам и медсёстрам, которые спасли жизни 2 млн человек, переболевших COVID-19», — отметил Собянин.

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