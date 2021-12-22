Москва, , 12:30 — REGNUM США и их союзники делают Афганистану только хуже, борьбу с терроризмом и наркопреступностью сознательно задвигают на второй план. Об этом замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов заявил 22 декабря в видеообращении к участникам Второго международного семинара по вопросам борьбы с терроризмом.

Олег Сыромолотов President.tatarstan.ru

Он отметил, что подход России и её партнёров, в отличие от США, конструктивен. Последовательно проводится линия на укрепление открытого диалога в сфере противодействия терроризму, основанное на документах ООН. При этом за государствами и их компетентными органами признаётся главная роль в противодействии терроризму и экстремизму.

Олег Сыромолотов «К сожалению, действия США и их партнёров лишь усугубляют ситуацию. Вместо признания ошибок и отказа от диктата, они взялись за финансовый рычаг продавливания своих требований в отношении движения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сыромолотов заявил, что США вмешались в дела Ирака, Ливии и Сирии, и это привело к возникновению в них террористических организаций — «головной боли» для всего мира.

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