Вашингтон, , 12:20 — REGNUM Многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX осуществил успешную стыковку с Международной космической станцией (МКС). Об этом 22 декабря сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Грузовой корабль Dragon NASA

Уточняется, что корабль пристыковался к модулю Harmony американского сегмента МКС в 03:41 по времени Восточного побережья США (11:41 мск). При этом стыковка была проведена автоматически.

Также известно, что грузовой корабль доставил на станцию порядка трех тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения экипажем МКС десятков научных экспериментов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что запуск орбитального телескопа James Webb был отложен NASA из-за погодных условий.