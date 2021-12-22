Санкт-Петербург, , 12:21 — REGNUM За истекшие сутки в Петербурге выявлено 2166 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 22 декабря в федеральном оперштабе. Это самый высокий уровень среди регионов РФ — на 262 случая больше, чем в Москве, уже вторые сутки оказывающейся на второй строчке по новым случаям после Северной столицы.

COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

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Новый суточный показатель в Петербурге — на 91 случай больше, чем было в предыдущие сутки. Всего за время пандемии в городе выявлено 835 447 случаев заражения коронавирусом. Из числа заболевших выздоровели 777 534 человека, в том числе 2658 человек выписаны за последние сутки.

Также за минувшие сутки врачи констатировали 60 летальных случаев, первопричиной которых стал COVID-19. Это на шесть случаев меньше, чем сутками ранее. Всего жертвами болезни в Петербурге стали 27 519 человек.

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