Москва, , 12:19 — REGNUM Практика Соединенных Штатов по «отлову» граждан России за рубежом для экстрадиции стала заразительной, заявил уполномоченный Министерства иностранных дел РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.

МИД России Nikita Dezhurny

«Наибольшую проблему … представляет ведущаяся американскими властями по всему миру охота на наших граждан… К сожалению, в последнее время данная практика оказалась заразительной… К соответствующим действиям стали прибегать другие государства», — цитирует его РИА Новости.

В этой связи Лукьянцев упомянул о наиболее резонансном случае — задержание по запросу украинской стороны в Праге, Александра Франчетти.

Как сообщало ИА REGNUM, о задержании российского гражданина Александра Франчетти в Праге стало известно 12 сентября. Основанием послужил ордер на арест, выданный Украиной. Вероятным поводом для ареста стало участие Франчетти в событиях Крымской весны в 2014 году.

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