Екатеринбург, , 12:18 — REGNUM Прокуратура Екатеринбурга проводит проверку после высадки десятилетней девочки из трамвая. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Шеврон «Прокуратура России»



Поводом стали публикации СМИ. Из них следовало, что девочка не смогла оплатить проезд, хотя на её карточке имелись деньги. В связи с этим её высадили.

В прокуратуре напоминают, что с 1 мая лиц младше 16 лет, следующих без взрослых, нельзя высаживать из общественного транспорта. Такие изменения были внесены 20 апреля в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. При наличии оснований прокуратура примет меры реагирования.