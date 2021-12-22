Кызыл, 22 декабря, 2021, 12:20 — ИА Регнум. В Туве по данным на сегодня, 22 декабря, за прошедшие сутки выздоровело 55 человек, в том числе 18 детей. За это же время выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В стационарных госпиталях в Кызыле лечится 148 больных, в том числе с лабораторно-подтверждённым диагнозом — 127, детей — семь, беременных — шесть. К аппарату ИВЛ подключено 12 больных. В тяжёлом состоянии 55 человек», — уточнило министерство здравоохранения региона.

Всего с 1 января зарегистрировано 16 644 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом.