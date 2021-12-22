Санкт-Петербург, 22 декабря, 2021, 12:29 — ИА Регнум. В Законодательном собрании Санкт-Петербурга во втором чтении приняли законопроект о приватизации Государственного унитарного предприятия «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» (ГУП «ТЭК СПб»). Это один из двух крупнейших поставщиков тепловой энергии и горячей воды потребителям региона.

Gptek.spb.ru «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»

Как предполагается, ГУП «ТЭК СПб» преобразуют в акционерное общество путем внесения госимущества в качестве вклада в уставный капитал нового АО. После приватизации «ТЭК СПб» останется в собственности города, заверяют чиновники.

На пленарном заседании 22 декабря депутаты рассмотрели три поправки к законопроекту, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Первую поправку подготовили депутаты от фракции «Единая Россия» Валерий Гарнец, Александр Ходосок и Денис Четырбок. Автором второй поправки выступила представитель КПРФ Ирина Иванова, а третьей — депутат от «Яблока» Борис Вишневский.

Единороссы в своей поправке предложили продлить сроки приватизации ГУП «ТЭК СПб» на 2022 год, ранее это планировалось сделать еще до конца 2021 года. Ирина Иванова предложила установить на основании закона распоряжение имуществом предприятия Законодательным собранием. Борис Вишневский считает, что решение об условиях приватизации ГУП «ТЭК СПб» должно регулироваться законами Санкт-Петербурга, при этом собственник должен согласовывать инвестиционные программы с Заксобранием.

По итогам голосования депутаты приняли только первую поправку от «единороссов». Проект закона направлен на подготовку к третьему чтению.