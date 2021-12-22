Иерусалим, , 12:27 — REGNUM В Израиле число зараженных штаммом «Омикроном» удвоилось в течение суток. Об этом сообщает минздрав вечером 21 декабря.

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21 декабря в стране выявили 170 новых случаев заражения «Омикроном», в сумме их число достигло 341 случая. Один зараженный скончался, это было пожилой мужчина со множеством сопутствующих тяжелый заболеваний.

Большинство зараженных граждан вернулись в Израиль из Великобритании, Франции, США, Венгрии, Германии, Италии, Испании, Сербии, Бельгии, Кипра, ЮАР, Намибии, Танзании, Турции, Марокко, ОАЭ (всего 234 человека). Еще 29 были в контакте с вернувшимися из-за границы, и 66 человек заразились «Омикроном», не выезжая за границу и не имея контактов с вернувшимися оттуда.

Из 341 носителей нового штамма считаются полностью защищенными, то есть привитыми дозой с действительным сроком действия, считаются 246 человек. Не привиты или привиты более полугода назад 95 зараженных.