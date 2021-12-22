Чебоксары, , 12:15 — REGNUM В Чувашии возросло количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом и подтверждены очередные летальные исходы от COVID-19. Такие сведения приводит федеральный оперштаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 22 декабря, в Чувашии заражение коронавирусом 21 декабря подтверждено у 96 жителей. Это на пять случаев больше, чем было по итогам 20 декабря. Отметим, что за последний месяц, с 24 ноября по 21 декабря, небольшой суточный прирост регистрировался четыре раза.

Всего с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 45 834 случая заражения коронавирусом, из их выздоровели 40 026 человек, что составляет 87,33%. В том числе за последние сутки переболели ковидом 77 человек.

Умерли в республике ещё 17 пациентов с коронавирусом, всего жертвами пандемии стали 3714 жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии продолжается строительство врачебных амбулаторий. Очередное учреждение строится в Шемуршинском районе в деревне Чепкас-Никольское. В амбулатории здесь будут обслуживать 1,1 тыс. жителей.