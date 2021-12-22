Москва, , 12:14 — REGNUM Первая сессия восьмого созыва была насыщенной. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Она была очень насыщенной. Мы с вами за эти два с половиной месяца состоялось 23 заседания. Если сравнивать с 2016 годом, их было 17», — отметил Володин.

С учетом сегодняшней повестки парламентарии вышли на принятие 143 законов, более трети из них социально ориентированы, сказал спикер Госдумы.

«Пять лет назад депутатам досталось рассматривать 2020 законопроектов. Некоторым из них более 20 лет… Была проведена огромная работа… На сегодняшний день у нас из этого багажа осталось 26 законопроектов», — привел данные парламентарий.

Сегодня у депутатов в законотворческом портфеле — 1095 законопроектов, но и по качеству это другие законопроекты, с начала работы Госдумы восьмого созыва внесено 179 законопроектов, отметил Володин.

«За прошедшее время 98 законов прямого действия», — добавил он.