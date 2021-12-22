Сусуман, Магаданская область, 22 декабря, 2021, 12:13 — ИА Регнум. В Магаданской области пойдут под суд бывшие сотрудники ГИБДД по Сусуманскому району — их обвиняют в получении взятки в значительном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Duma.gov.ru Инспектор ГИБДД

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В ходе следствия установлено, что в мае-июне 2021 года фигуранты, будучи сотрудниками ГИБДД, потребовали от представителя одного из коммерческих предприятий взятку в 10 тыс. рублей за проезд каждого автомобиля компании по Сусуману.

Они запугали предпринимателя тем, что в случае отказа платить, ни один автомобиль предприятия не проедет через город.

Опасаясь негативных последствий, препятствий при перевозке грузов, представитель ООО по указанию обвиняемых, перевел двумя платежами на банковскую карту одного из вымогателей 50 тыс. рублей за проезд пяти автомобилей.

«Уголовное дело возбуждено на основании оперативных материалов Управления ФСБ России по Магаданской области. Обвиняемые уволены из органов внутренних дел. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», — добавили следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, итогом расследования незаконной деятельности заместителя начальника МРЭО ГИБДД Брянской области подполковника полиции Армена Мкртчяна стало возбуждение трёх уголовных дел.