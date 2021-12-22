Москва, 22 декабря, 2021, 12:12 — ИА Регнум. COVID-19 унёс жизни более 300 тыс. жителей России с начала пандемии, сообщает 22 декабря федеральный оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшие сутки вирус унёс жизни ещё 1020 человек. Общая смертность составила 300 269 летальных исходов, таким образом впервые превысив рубеж в 300 тысяч.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выписали по выздоровлению 42 322 пациента, переболевших коронавирусной инфекцией. Показатель является абсолютным максимумом за время пандемии.