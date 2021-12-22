Теберда, Карачаево-Черкесия, , 12:11 — REGNUM В Карачаево-Черкесии планируют создать еще один туристический центр. Местом его расположения станет курортный город Теберда. Согласно проекту, который представил в ходе общественных слушаний в центре культурного развития имени К. Кулиева помощник мэра города Карачаевска Руслан Чотчаев, турцентр будет расположен вдали от жилого сектора и санаториев.

10 км к югу от Карачаевска. Внедорожная экспедиция в Махарское ущелье. Река Кубань, Карачаево-Черкесская Республика Антон Подгайко © ИА REGNUM

«Туристический центр предполагает создание нового современного туристического района в городе. На территории 99 гектаров будет построена соответствующая инфраструктура, в том числе площадь на 5000 человек. <…> Также предполагается размещение торговой улицы из нестационарных объектов с бутиками, кафе, булочными и кондитерскими. Торговые ряды с народной ярмаркой и, конечно же, зоны отдыха, включающие в себя смотровые площадки, фотозоны с национальными одеждами, площадки для посетителей с детьми, пожилых людей и молодежи, бюджетные хостелы, мини-гостиницы, информационный центр, косметологические центры…», — цитирует чиновника, который является автором проекта, РИА «Карачаево-Черкесия».

Согласно задумке, турцентр в Теберде должен быть привлекательным для отдыха туристов всех возрастов из России и других стран. Его территория будет застроена в большей степени нестационарными объектами, что позволит сохранить природу в первозданном виде.