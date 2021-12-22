Вашингтон, , 12:08 — REGNUM Американские законодатели предупреждают администрацию президента США Джозефа Байдена о неопределённом статусе 30 000 афганских беженцев, подчеркивая, что этот вопрос должен быть рассмотрен как можно скорее. Об этом сообщает «8 Собх».

Беженцы из Афганистана (сс) U.S. Marine Corps. 1stLt. Mark Andries

50 конгрессменов-демократов оказывают давление на администрацию Байдена по вопросу афганских семей, ищущих убежища, так как в отношении статуса 30 000 афганских беженцев до сих не принято решение, а их дела ожидают рассмотрения.

В письме в Службу гражданства и иммиграции США 20 декабря законодатели подвергли критике острую нехватку персонала в агентстве, а также потребовали внести изменения в методы проверки лиц, имеющих на это право.

В письме говорится, что «ограничительный и противоречивый подход» привел к задержкам и серии «полных отказов» в иммиграционных заявлениях для людей, которые помогали США в Афганистане в течение последних 20 лет.

Рассмотрение дел об иммигрантах и вопросы об эвакуации американских граждан, местного персонала и афганцев из групп риска являются одними из самых спорных вопросов для законодателей США.