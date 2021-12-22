Законодатели США требуют срочно решить проблему 30 000 афганских беженцев
Вашингтон, 22 декабря, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Американские законодатели предупреждают администрацию президента США Джозефа Байдена о неопределённом статусе 30 000 афганских беженцев, подчеркивая, что этот вопрос должен быть рассмотрен как можно скорее. Об этом сообщает «8 Собх».
50 конгрессменов-демократов оказывают давление на администрацию Байдена по вопросу афганских семей, ищущих убежища, так как в отношении статуса 30 000 афганских беженцев до сих не принято решение, а их дела ожидают рассмотрения.
В письме в Службу гражданства и иммиграции США 20 декабря законодатели подвергли критике острую нехватку персонала в агентстве, а также потребовали внести изменения в методы проверки лиц, имеющих на это право.
В письме говорится, что «ограничительный и противоречивый подход» привел к задержкам и серии «полных отказов» в иммиграционных заявлениях для людей, которые помогали США в Афганистане в течение последних 20 лет.
Рассмотрение дел об иммигрантах и вопросы об эвакуации американских граждан, местного персонала и афганцев из групп риска являются одними из самых спорных вопросов для законодателей США.