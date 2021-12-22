Иерусалим, , 12:10 — REGNUM Прививаться от COVID-19 необходимо, но в Израиле никого не будут прививать насильно. Об этом заявил министр строительства Зеэв Элькин в интервью Ynet 21 декабря.

Прививка Mishka.travel

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«Правительство не станет прививать людей насильно. У нас — не фашистский режим, ничего подобного здесь нет и не будет», — заявил министр.

Он призвал избавиться от иллюзий и признать, что Израиль стоит на пороге очень сильной волны заражений.