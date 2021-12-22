Тбилиси, , 12:07 — REGNUM С 1 по 10 января 2022 года в Грузии будут праздничными днями. Об этом 22 декабря объявил на брифинге глава оперштаба при координационном совете Георгий Гибрадзе.

Новогодняя ёлка Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Совет решил объявить период с 1 по 10 января государственным праздником. Это относится к государственным учреждениям. Частный сектор может сам решить, как работать в этот период», — сказал Гибрадзе.

Он добавил, что зимние школьные каникулы будут длиться с 29 декабря по 17 января 2022 года. Дополнительных карантинных ограничений на этот период вводить не будут.

Стоит отметить, что в Грузии дни с 3 по 15 января 2021 года были объявлены нерабочими в рамках мер профилактики эпидемии коронавируса. Тогда действовали ограничения на работу ряда учреждений, также было приостановлено движение общественного транспорта.

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