Калуга, , 12:16 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 196 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 22 декабря. Днём ранее, 21 декабря, в регионе было зарегистрировано 199 случаев заражения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 63 тыс. 599 человек, 59 тыс. 623 человека выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли четыре человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 тыс. 163 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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