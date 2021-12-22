Москва, 22 декабря, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, который переводит единую биометрическую систему в статус государственной информационной системы, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.

ИА REGNUM Госдума

Устанавливается, что положение о единой биометрической системе, включая порядок ее функционирования и взаимодействия с иными информационными системами, утверждается правительством РФ совместно с ЦБ.

Граждане смогут размещать там свои биометрические данные сами онлайн — подтверждая свою личность через «Госуслуги» и данными с чипа в загранпаспорте, следует из документа.

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