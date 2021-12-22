Волгоград, 22 декабря, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Житель города Новоаннинский Волгоградской области отправится в колонию за поджог бывшей сожительницы, сообщили ИА REGNUM 22 декабря в объединённой пресс-службе судов региона. Мужчина посчитал женщину «ведьмой».

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Пара, ранее состоявшая в близких отношениях, встретилась в мае 2021 года в доме мужчины. Во время распития спиртного, 40-летний Андрей А. уговаривал женщину вернуться к нему. Получив отказ, он предположил, что его возлюбленная «ведьма, поскольку у неё светятся глаза, и решил проверить горит она или нет», а затем поджёг её. Вдвоём они пытались потушить огонь, злоумышленник уложил потерпевшую в кровать, обработал ожоги мазью. Утром женщине стало хуже, её подруга вызвала скорую помощь, пострадавшую доставили в ожоговый центр Волгограда.

По заключению врачей, женщина получила термические ожоги площадью 32%, с ожоговым шоком первой степени и ожоговой болезнью в стадии токсемии. Мужчину осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

С учётом смягчающих обстоятельств и показаний потерпевший о возмещении ей материального и морального вреда, суд приговорил злоумышленника к двум годам шести месяцам колонии общего режима. Приговор ещё не вступил в законную силу.