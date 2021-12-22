Ульяновск, 22 декабря, 2021, 12:06 — ИА Регнум. В Ульяновской области идёт подготовка к предстоящим праздникам. Всего в регионе будет работать почти 60 открытых площадок и 140 парков, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM С Новым годом!

В рамках подготовки к новогодним и рождественским праздникам особое внимание уделяется безопасности общественного порядка. По словам губернатора Алексея Русских, с учётом пандемии коронавируса большинство мероприятий состоится на площадях, в парках и других местах массового пребывания людей.

Всего планируется запустить для празднования 59 открытых площадок, в том числе Соборную площадь в Ульяновске, главные площади муниципалитетов, территории около домов культуры и библиотек. В «прогулочном» формате в регионе задействуют 140 парков и скверов.

Напомним, губернатор Алексей Русских в ходе обсуждения подчеркнул, что «одной из самых главных задач всех органов власти» остаются вопросы безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в новогоднюю ночь в Ульяновской области будут дежурить порядка 330 полицейских и «гвардейцев», а также 300 народных дружинников, на Рождество их количество увеличат из-за богослужений.

Отметим, что в Ульяновской области в новогодние праздники работа дорожных служб будет организована в круглосуточном режиме.

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