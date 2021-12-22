Беэр-Шева, Израиль, 22 декабря, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В Израиле мужчина скончался от осложнений, вызванных штаммом «Омикрон». Об этом сообщила пресс-служба больницы «Сорока» 21 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Пациенту было 60 лет, он страдал от множества тяжелых сопутствующих заболеваний и был госпитализирован в коронавирусное отделение в тяжелом состоянии две недели назад.

В минздраве отметили, что всего за сутки число заражений «Омикроном» в Израиле удвоилось. По состоянию на вечером 21 декабря в стране подтверждены за сутки 170 заражений этим штаммом, в сумме их 341.