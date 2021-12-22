Москва, 22 декабря, 2021, 12:03 — ИА Регнум. За последние сутки в России выписали по выздоровлению 42 322 пациента, переболевших коронавирусной инфекцией. Об этом 22 декабря сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Предыдущий максимум был установлен накануне, тогда российские медики выписали 40 219 ковид-пациентов. Всего, согласно официальным данным штаба, в Российской Федерации перенёс коронавирусную инфекцию 9 097 521 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, вторые сутки подряд среди регионов России по суточному приросту заражений коронавирусом лидирует Санкт-Петербург.