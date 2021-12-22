Москва, 22 декабря, 2021, 12:03 — ИА Регнум. В первом полугодии 2022 года крупнейшие поставщики электроники смогут стабилизировать ее поставки, что отразится и на ситуации с дефицитом новых автомобилей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 декабря заявил доцент кафедры экономической безопасности факультета национальной безопасности института права и национальной безопасности РАНХиГС Павел Грибов. Так он прокомментировал надежды Минпромторга РФ на спад дефицита новых автомобилей в I квартале 2022 года.

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«Первое полугодие 2022 года является возможным горизонтом решения ситуации с поставками автомобилей, прежде всего с компонентами для их производства. Сейчас штормит рынок кремния, без которого невозможно производить электронику. Также актуальна непростая ситуация с поставками магния, — сказал Грибов. — Оптимистичный сценарий предполагает, что крупнейшие производители электроники смогут стабилизировать поставки. Есть надежда, что Китай как крупнейший поставщик этих элементов сможет решить проблемы с производством и восстановить прежние объемы, либо этот объем будет замещен другими участниками рынка».

Как подчеркнул Грибов, не в последнюю очередь кризис в поставках автомобильной электроники был вызван серией пожаров на заводах крупных японских поставщиков.

«И, скорее всего, за первое полугодие они смогут восстановить производство», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, китайские автомобильные компании за первые 11 месяцев 2021 года экспортировали почти в два раза больше автомобилей, чем за аналогичный период 2020-го.