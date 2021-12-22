Новосибирск, , 12:03 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 22 декабря, за сутки зарегистрировано 7285 обращений из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

ОРВИ flockine

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Отметим, что днём ранее, 21 декабря, за минувшие сутки было зарегистрировано 1212 обращений.

При этом в регионе выявлено 91 310 случаев заражения коронавирусом (+379 за сутки), 61 671 пациент выписан с выздоровлением (+358 за сутки), умерли 4110 человек (+13 за сутки).