Париж, 22 декабря, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Министр труда Франции Элизабет Борн призвала компании подготовиться к удаленной работе с начала года, сообщает Le Figaro.

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Министр поставила цель ввести от 3 до 4 дней удаленной работы в неделю.

«На прошлой неделе 60% сотрудников, которые могут работать удаленно, работали так три дня в неделю», — заявила Элизабет Борн.

Элизабет Борн также гарантирует, что государство поддержит соответствующие секторы экономики в случае необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Франции Оливье Веран объявил, что теперь вакцинация открыта для детей в возрасте от 5 до 11 лет.