Кабул, 22 декабря, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Абдулла Абдулла, бывший председатель Высшего совета национального примирения, приветствовал проведение 17-го внеочередного заседания Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Исламабаде, посвященного Афганистану, и призвал организацию к мобилизации финансовых ресурсов для его страны, сообщает «8 Собх».

ArmyAmber Афганистан

Во вторник вечером, 21 декабря, в Твиттере он призвал государства-члены ОИС немедленно мобилизовать все необходимые ресурсы для увеличения гуманитарной помощи миллионам афганцев, сталкивающихся с голодом и крайней нищетой.

Абдулла Абдулла указал на необходимость обеспечить народу Афганистана доступ к беспрепятственной помощи, чтобы спасти его от катастрофы.

Напомним, заседание ОИС состоялось 19 декабря в Исламабаде. Исламские страны обязались оказать Афганистану гуманитарную помощь.

Организацией исламского сотрудничества также будет создан целевой гуманитарный фонд с целью сбора и мобилизации ресурсов для помощи Афганистану.