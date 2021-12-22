Москва, , 12:02 — REGNUM Треш-стримы со сценами издевательства или надругательства над людьми в интернете необходимо блокировать. В этом убеждены 87% жителей России. Против лишь 9%, свидетельствует опрос, проведённый ВЦИОМ.

Цензура в Интернете James Ledbetter

По мнению 74%, за организацию и демонстрацию треш-стримов нужно наказывать организаторов, по мнению 33% — участников, 31% — интернет-каналы и соцсети. Выступают за наказание зрителей треш-стримов 12% опрошенных. Полагают, что никого не следует наказывать лишь 6%.

Российские интернет-пользователи дали оценку людям, которым платят деньги ведущим треш-стримов за исполнение желаний заказчиков прямом эфире. По 15% считают их людьми с больной психикой и неадекватными, по 5% ответили, что причина в самоутверждении, глупости и человеческой жестокости.

Телефонный опрос по телефону проведён 6 декабря 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%

ИА REGNUM сообщало, лично сталкивались с треш-стримами 20% жителей России, их них 2% — часто, 18% — редко). Не сталкивались 80%.

Читайте подробнее: ВЦИОМ выяснил отношение жителей России к треш-стримам